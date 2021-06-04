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14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем поединке 1/16 финала экс-первая ракетка планеты обыграла в двух партиях американскую теннисистку Мэдисон Киз (24) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 1 минуту. На нынешнем турнире в Париже белоруска сначала победила российскую теннисистку Светлану Кузнецову (40) — 6:4, 2:6, 6:3, а затем взяла верх над датчанкой Кларой Таусон (90) — 7:5, 6:4.

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Следующей соперницей Виктории Азаренко будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32), которая сегодня победила четвертую ракетку мира белоруску Арину Соболенко — 6:4, 2:6, 6:0. В первом раунде Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) — 6:4, 6:3, а потом в 1/32 финала победила еще одну белоруску Александру Саснович (103) — 7:5, 6:3. Александра Саснович в 1/64 финала одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) — 6:3, 3:6, 6:3. Кроме того, Александра Саснович и украинка Марта Костюк в первом круге парного разряда проиграли латвийско-румынскому тандему Елена Остапенко / Моника Никулеску — 0:6, 3:6.

Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится на парижских кортах «Ролан Гаррос» 13 июня.

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