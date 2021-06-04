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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Задержание российской теннисистки в Париже может продлиться 96 часов

ПАРИЖ, 4 июн — РИА Новости, Анастасия Иванова. Задержание в Париже российской теннисистки Яны Сизиковой может продлиться до 96 часов, говорить о дате судебного заседания преждевременно, сообщили РИА Новости в Центральном управлении судебной полиции Франции.

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«Задержание может длиться 96 часов, когда речь идет об организованном преступлении. Через 48−96 часов она может предстать перед судьей, после чего он примет решение», — заявил агентству представитель судебной полиции.

Он добавил, что «еще рано говорить» о том, когда может состояться заседание суда.

В пятницу газета Parisien сообщила, что Сизикова Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. По информации газеты, Сизикова помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Во французской прокуратуре подтвердили РИА Новости, что Сизикова подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Посольство РФ в Париже рассказало РИА Новости, что оно в курсе задержания российской теннисистки, дипмиссия находится в контакте с французскими властями по данному вопросу.

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