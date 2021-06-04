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17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адвокат Сизиковой заявил, что она полностью отвергает все обвинения

ПАРИЖ, 4 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Сизикова, задержанная в Париже по подозрению в «коррупции в спорте» и «организованном мошенничестве», полностью опровергает выдвинутые обвинения и намерена подать жалобу на клевету, заявил РИА Новости адвокат россиянки Фредерик Бело.

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«Она не захотела взять адвоката во время задержания, потому что она считает себя полностью невиновной. Но как только она выйдет, она подаст жалобу на клевету. Потому что все это абсолютная клевета, она абсолютно невиновна», — сказал Бело.

Защитник добавил, что сейчас она отвечает на вопросы полиции и может быть отпущена в пятницу вечером или в субботу утром.

В пятницу газета Parisien сообщила, что Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Во французской прокуратуре подтвердили РИА Новости, что Сизикова подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Посольство РФ в Париже рассказало РИА Новости, что оно в курсе задержания российской теннисистки, дипмиссия находится в контакте с французскими властями по данному вопросу.

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