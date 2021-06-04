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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Дарья Касаткина в двух сетах проиграла Соране Кырсте в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла из борьбы за титул чемпионки Открытого чемпионата Франции-2021.

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Источник: РИА "Новости"

В матче третьего круга на «Ролан Гаррос» Касаткиной не удалось справиться с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу румынки.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Касаткина 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

На счету румынки — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

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