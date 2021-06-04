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21:09 (мск), источник: Sport24

Задержанную в Париже российскую теннисистку Сизикову освободили из-под стражи

Задержанная в Париже после матча на Ролан Гаррос российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи.

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Сизикову задержали накануне вечером по подозрению в умышленном проигрыше в парном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Россиянка подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. 26-летняя Сизикова считает себя невиновной и собирается подать жалобу на клевету.

«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается», — заявили РИА Новости в прокуратуре Парижа.

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