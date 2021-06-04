Задержанную в Париже российскую теннисистку Сизикову освободили из-под стражи

Сизикову задержали накануне вечером по подозрению в умышленном проигрыше в парном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Россиянка подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. 26-летняя Сизикова считает себя невиновной и собирается подать жалобу на клевету.