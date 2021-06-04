Задержанную в Париже российскую теннисистку Сизикову освободили из-под стражи
Задержанная в Париже после матча на Ролан Гаррос российская теннисистка Яна Сизикова освобождена
Задержанная в Париже после матча на Ролан Гаррос российская теннисистка Яна Сизикова освобождена
Сизикову задержали накануне вечером по подозрению в умышленном проигрыше в парном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Россиянка подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. 26-летняя Сизикова считает себя невиновной и собирается подать жалобу на клевету.
«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается», — заявили РИА Новости в прокуратуре Парижа.