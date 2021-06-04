Медведев уничтожил великана из США: подробности
Начинаем привыкать.
Начинаем привыкать.
Даниил Медведев — единственный русский теннисист, который дошел до 4-го круга «Ролан Гаррос». Сценарий, в который еще пару месяцев назад было очень трудно поверить, стал реальностью. Мы все знаем нелюбовь Даниила к грунту, но, кажется, в этом сезоне организаторы французского мэйджора сделали все, чтобы Медведев поменял свое мнение о визитах в Париж.
«Сейчас у меня появились надежды. У меня есть ощущение, что при такой погоде и такими мячами я могу играть, как на харде. Я не чувствую большой разницы с Australian Open», — сказал Медведев после первой в карьере победы на «Ролан Гаррос», Через пару дней он праздновал уже вторую викторию, а сегодня продлил свое пребывание в Париже еще минимум на круг.
За выход в 1/8 финала Медведев спорил с американцем Райлли Опелкой — двухметровым гигантом, обладающим самой мощной подачей в туре. Уже в дебюте матча Медведев дошел до тройного
Во втором сете борьбы практически не было — Медведев полностью переиграл своего соперника и всего за 29 минут сделал 6:2. Примерно по такому же сценарию прошел и заключительный сет: Даниил уверенно держал свою подачу, результативно боролся на приеме и спокойно вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос». Букмекеры уже внесли россиянина в топ-4 фаворитов мэйджора, а ведь перед стартом турнира коэффициент на итоговую победу Медведева приравнивался минимум к 50.
«Ролан Гаррос"-2021 Дарья может смело занести себе в актив — россиянка впервые с 2018-го дошла до 3-го круга турнира Большого шлема. К сожалению, продолжить борьбу не получилось — дальше идет Сорана Кырстя.
Румынка играла гораздо активнее и не боялась рисковать, тогда как осторожная игра Касаткиной (15 невынужденных против 20 у Кырсти) сегодня особых дивидендов не принесла — 0:2 (3:6, 2:6).
«Ролан Гаррос», 3-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Райлли Опелка (США) — 3:0 (6:4, 6:2, 6:4).
Дарья Касаткина (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 0:2 (3:6, 2:6).