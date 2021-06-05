Российская теннисистка Сизикова может покинуть Францию

«Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В ее отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении нее нет серьезных оснований», — сказал он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4422322cbce392729045" data-vnd="4422322cbce392729045" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4422322cbce392729045" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Бело, прокурор взвесил имеющиеся данные следствия и ответы Сизиковой и пришел к выводу, что у французской стороны нет оснований продлевать содержание спортсменки под стражей. «Она предоставила все возможные объяснения следователям, которые их полностью удовлетворили», — сказал Бело.

Адвокат обратил внимание, что, по версии следствия, целью данного задержания была беседа, а не допрос. «Таким образом, они минимизировали значение процедуры, поскольку убедились, что ничего серьезного против нее нет», — сказал он.

«Думаю, что завтра она будет отдыхать, она не спала всю прошлую ночь. Она очень устала и очень измотана психологически. Для нее это стало большим шоком, поскольку все это совершенно несправедливо», — рассказал Бело. Он добавил, что спортсменка после выхода на свободу уже успела поговорить с родителями.

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История задержания

26-летняя Сизикова была задержана в четверг вечером после матча на проходящем в Париже Roland Garros по подозрению в «умышленном проигрыше» в матче в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были румынки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Румынские теннисистки выиграли тот матч со счетом 7:6, 6:4.

Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

В МВД Франции на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию с задержанием россиянки ответили отказом. «Мы приняли ваше обращение к сведению, но не правомочны комментировать», — сказал агентству представитель пресс-службы министерства.

В активе Сизиковой один выигранный турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса (ITF).