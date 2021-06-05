Российская теннисистка Сизикова может покинуть Францию
ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Французские власти не стали вводить судебный контроль в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которая была освобождена
ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Французские власти не стали вводить судебный контроль в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которая была освобождена
«Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В ее отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении нее нет серьезных оснований», — сказал он.
По словам Бело, прокурор взвесил имеющиеся данные следствия и ответы Сизиковой и пришел к выводу, что у французской стороны нет оснований продлевать содержание спортсменки под стражей. «Она предоставила все возможные объяснения следователям, которые их полностью удовлетворили», — сказал Бело.
Адвокат обратил внимание, что, по версии следствия, целью данного задержания была беседа, а не допрос. «Таким образом, они минимизировали значение процедуры, поскольку убедились, что ничего серьезного против нее нет», — сказал он.
«Думаю, что завтра она будет отдыхать, она не спала всю прошлую ночь. Она очень устала и очень измотана психологически. Для нее это стало большим шоком, поскольку все это совершенно несправедливо», — рассказал Бело. Он добавил, что спортсменка после выхода на свободу уже успела поговорить с родителями.
26-летняя Сизикова была задержана в четверг вечером после матча на проходящем в Париже Roland Garros по подозрению в «умышленном проигрыше» в матче в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были румынки
Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.
В МВД Франции на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию с задержанием россиянки ответили отказом. «Мы приняли ваше обращение к сведению, но не правомочны комментировать», — сказал агентству представитель
На Открытом чемпионате Франции россиянка добилась в прошлом году лучшего результата на турнирах серии Большого шлема, впервые выйдя в основную сетку.