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08:00 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс

Они поборются за выход в ¼ финала.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», где впервые сыграет с известной американкой Сереной Уильямс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их матч состоится 6 июня. 39-летняя Уильямс занимает восьмое место в мировой рейтинге, 21-летняя Рыбакина — 22-е.

В третьем круге казахстанка победила Елену Веснину из России в двух сетах — 6:1, 6:4. Игра длилась один час и пять минут.

В свою очередь американская теннисистка обыграла свою соотечественницу Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 25 минут.

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