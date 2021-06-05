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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Я готова к любому сопернику». Рыбакина — о матче с Сереной Уильямс и успехе на «Ролан Гаррос»

Следующую игру она проведет 6 июня.

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Источник: AP 2021

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала Eurosport свое текущее успешное выступление на «Ролан Гаррос», где она дошла до четвертого круга. Это лучший результат Елены на турнирах «Большого шлема».

— Я играла очень неплохо первый сет, а во втором просто потеряла концентрацию. Предполагала, что так будет, но в этот раз было слишком много геймов, — прокомментировала она победу над россиянкой Еленой Весниной.

— Третья уверенная победа на «Ролан Гаррос», и вы впервые сыграете во второй неделе на турнире «Большого шлема». Сейчас есть ощущение, что в вашей карьере происходит что-то  особенное?

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— Если честно, не чувствую чего-то  особенного, потому что игроки все одни и те же, как на других турнирах, просто больше сетка. Для меня сейчас пока нет каких-то  нереальных эмоций, я просто выхожу, настраиваюсь на каждый матч и, конечно, хочу победить.

— Вы — агрессивный, атакующий игрок. Неоднократно отмечали, что ваше любимое покрытие — хард. В чем ключ к успеху выступлений на грунте?

— На грунте очень важно принимать правильные решения, лучше выстраивать розыгрыши. На харде с моим стилем игры это может быть 2−3 удара, а здесь нужно больше задумываться о решении и построении розыгрыша.

— Следующая соперница — Серена Уильямс.

— Я никогда с ней еще не играла. Но в целом я готова к любому сопернику, буду стараться выиграть и показать свой лучший теннис.

Напомним, Елена проведет матч с Сереной 6 июня. 39-летняя американка в третьем круге обыграла свою соотечественницу Даниэль Коллинз (6:4, 6:4). 21-летняя Рыбакина победила россиянку Елену Веснину (6:1, 6:4).

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