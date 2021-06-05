Шварцман вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции в Париже.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции в Париже.
Шварцман, посеянный под 10-м номером, в третьем круге победил немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:4, 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.
Следующим соперником аргентинца на «Ролан Гаррос» станет победитель матча Карлос Алькарас Гарфия (Испания) —