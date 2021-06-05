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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свитолина проиграла Крейчиковой на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции в Париже.

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Источник: Reuters

Свитолина, получившая пятый номер посева, в третьем круге проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 39 минут.

Следующей соперницей Крейчиковой станет американка Слоан Стивенс, которая в третьем раунде победила 18-ю ракетку «Ролан Гаррос» представительницу Чехии Каролину Мухову — 6:3, 7:5.

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