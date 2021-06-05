Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером
Действующий чемпион испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос».
Действующий чемпион испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос».
В матче третьего круга Надаль (3) в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут.
В следующем раунде соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сразится с итальянцем Янником Синнером (21).
Напомним, в 2020 году Надаль в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 и взял 13-й титул в карьере на «Ролан Гаррос».