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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером

Действующий чемпион испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос».

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Источник: РИА "Новости"

В матче третьего круга Надаль (3) в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут.

Надаль 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Норри — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сразится с итальянцем Янником Синнером (21).

Напомним, в 2020 году Надаль в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 и взял 13-й титул в карьере на «Ролан Гаррос».

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