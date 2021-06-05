Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером

В матче третьего круга Надаль (3) в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут.

Надаль 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Норри — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сразится с итальянцем Янником Синнером (21).