Теперь возможность для Рыбакиной. Как казахстанские теннисистки играли против Серены Уильямс

Сегодня, 6 июня, на парижских кортах «Ролан Гаррос» впервые в карьере за выход в ¼ финала сыграет казахстанка Елена Рыбакина. Ее соперницей будет живая легенда, 23-кратная обладательница титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Корреспондент Vesti.kz вспомнил все матчи именитой американки в противостоянии с казахстанскими соперницами. Подробнее о статистике — в этом материале.
Это будет первая очная встреча между 21-летней Рыбакиной и 39-летней
На этом турнире Рыбакина не проиграла ни сета. Она в двух партиях разобралась с Эльзой Жакемо из Франции, Нао Хибино из Японии и Еленой Весниной из России.
Что касается Уильямс, являющейся трехкратной победительницей «Ролан Гаррос» в одиночке, то в текущем розыгрыше она одолела румынок
Как играла Серена с другими теннисистками из Казахстана?
Больше всего от Серены доставалось Ярославе Шведовой. Целых пять раз пересекались их пути на официальных турнирах, а трижды это происходило на соревнованиях категории «Большого шлема». Ярославе удалось взять лишь один сет в пяти встречах:
2009, Монреаль (Канада, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:3, 6:2 Шведова;2012, «Уимблдон» (Великобритания, трава), 1/8 финала. Уильямс 6:1, 2:6, 7:5 Шведова;2013, US Open (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:3, 6:1 Шведова;2014, Майами (США, хард), 1/32 финала. Уильямс 7:6 (7), 6:2 Шведова;2016, US Open (США, хард), 1/8 финала. Уильямс 6:2, 6:3 Шведова.
Счет по личным встречам: 5−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 10−1 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 64−34 в пользу Уильямс.
Трижды пыталась навязать борьбу Серене Юлия Путинцева. Пять лет назад казахстанская теннисистка была в сете от того, чтобы победить Уильямс в четвертьфинале «Ролан Гаррос», но не сложилось:
2013, Мадрид (Испания, грунт), 1/32 финала. Уильямс 7:6 (5), 6:1 Путинцева;2016,
Счет по личным встречам: 3−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 6−1 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 43−25 в пользу Уильямс.
Еще три встречи Серена провела против Зарины Дияс. Но ей, в отличие от Ярославы и Юлии, ни разу не удалось выиграть у Уильямс даже одного сета:
2015,
Счет по личным встречам: 3−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 6−0 в пользу в Уильямс;Счет по геймам: 38−18 в пользу Уильямс.
Дважды и без особых проблем Серена разбиралась с Галиной Воскобоевой. Последняя их встреча состоялась восемь лет назад:
2012, Рим (Италия, грунт), 1/32 финала. Уильямс 6:2, 6:3 Воскобоева;2013, US Open (США, хард), 1/32 финала. Уильямс 6:3, 6:0 Воскобоева.
Счет по личным встречам: 2−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 4−0 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 24−8 в пользу Уильямс.
Еще один раз Уильямс победила уже
2013, Бостад (Швеция, грунт), 1/16 финала. Уильямс 6:1, 6:2 Каратанчева.
Счет по личным встречам: 1−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 2−0 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 12−3 в пользу Уильямс.
Общая статистика против соперниц из Казахстана:
Счет личных встреч: Уильямс 14−0 Казахстан;Счет по сетам: Уильямс 28−2 Казахстан;Счет по геймам: Уильямс 181−88 Казахстан.
Лишь раз Уильямс уступила
Матч между Рыбакиной и Уильямс пройдет на главной арене турнира — Корте имени Филиппа Шатрие. Игра запланирована на третий запуск, она начнется не ранее 21:45 по времени
Матч покажет в прямом эфире один из телеканалов Eurosport. Его можно будет посмотреть по телевидению, а также по одной из следующих ссылок:
EUROSPORT 1EUROSPORT 2.
Напомним, что Рыбакина впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема». Лучшими результатами казахстанских теннисисток на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал. Дважды до этой стадии добирались Шведова и Путинцева.
Фото: Yonex Tennis (1), «Ролан Гаррос» (2)(c)️