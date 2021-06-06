Теперь возможность для Рыбакиной. Как казахстанские теннисистки играли против Серены Уильямс

Сегодня, 6 июня, на парижских кортах «Ролан Гаррос» впервые в карьере за выход в ¼ финала сыграет казахстанка Елена Рыбакина. Ее соперницей будет живая легенда, 23-кратная обладательница титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Корреспондент Vesti.kz вспомнил все матчи именитой американки в противостоянии с казахстанскими соперницами. Подробнее о статистике — в этом материале.

Это будет первая очная встреча между 21-летней Рыбакиной и 39-летней Уильямс-младшей. На Открытом чемпионате Франции Елена посеяна под 21-м номером, а Серена — под седьмым.

На этом турнире Рыбакина не проиграла ни сета. Она в двух партиях разобралась с Эльзой Жакемо из Франции, Нао Хибино из Японии и Еленой Весниной из России.

Что касается Уильямс, являющейся трехкратной победительницей «Ролан Гаррос» в одиночке, то в текущем розыгрыше она одолела румынок Ирину-Камелию Бегу и Михаэлу Бузарнеску, а также свою соотечественницу Даниэль Коллинз. Зацепить партию у великой чемпионки смогла лишь Бузарнеску во втором круге.

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Как играла Серена с другими теннисистками из Казахстана?

Больше всего от Серены доставалось Ярославе Шведовой. Целых пять раз пересекались их пути на официальных турнирах, а трижды это происходило на соревнованиях категории «Большого шлема». Ярославе удалось взять лишь один сет в пяти встречах:

2009, Монреаль (Канада, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:3, 6:2 Шведова;2012, «Уимблдон» (Великобритания, трава), 1/8 финала. Уильямс 6:1, 2:6, 7:5 Шведова;2013, US Open (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:3, 6:1 Шведова;2014, Майами (США, хард), 1/32 финала. Уильямс 7:6 (7), 6:2 Шведова;2016, US Open (США, хард), 1/8 финала. Уильямс 6:2, 6:3 Шведова.

Счет по личным встречам: 5−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 10−1 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 64−34 в пользу Уильямс.

Трижды пыталась навязать борьбу Серене Юлия Путинцева. Пять лет назад казахстанская теннисистка была в сете от того, чтобы победить Уильямс в четвертьфинале «Ролан Гаррос», но не сложилось:

2013, Мадрид (Испания, грунт), 1/32 финала. Уильямс 7:6 (5), 6:1 Путинцева;2016, Индиан-Уэллс (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 7:6 (2), 6:0 Путинцева;2016, «Ролан Гаррос» (Франция, грунт), ¼ финала. Уильямс 5:7, 6:4, 6:1 Путинцева.

Счет по личным встречам: 3−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 6−1 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 43−25 в пользу Уильямс.

Еще три встречи Серена провела против Зарины Дияс. Но ей, в отличие от Ярославы и Юлии, ни разу не удалось выиграть у Уильямс даже одного сета:

2015, Индиан-Уэллс (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:2, 6:0 Дияс;2016, Майами (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 7:5, 6:3 Дияс;2018, Индиан-Уэллс (США, хард), 1/64 финала. Уильямс 7:5, 6:3 Дияс.

Счет по личным встречам: 3−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 6−0 в пользу в Уильямс;Счет по геймам: 38−18 в пользу Уильямс.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6sMESnSbZ3Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дважды и без особых проблем Серена разбиралась с Галиной Воскобоевой. Последняя их встреча состоялась восемь лет назад:

2012, Рим (Италия, грунт), 1/32 финала. Уильямс 6:2, 6:3 Воскобоева;2013, US Open (США, хард), 1/32 финала. Уильямс 6:3, 6:0 Воскобоева.

Счет по личным встречам: 2−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 4−0 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 24−8 в пользу Уильямс.

Еще один раз Уильямс победила уже экс-казахстанку, на тот момент защищавшую честь нашей страны, Сесиль Каратанчеву:

2013, Бостад (Швеция, грунт), 1/16 финала. Уильямс 6:1, 6:2 Каратанчева.

Счет по личным встречам: 1−0 в пользу Уильямс;Счет по сетам: 2−0 в пользу Уильямс;Счет по геймам: 12−3 в пользу Уильямс.

Общая статистика против соперниц из Казахстана:

Счет личных встреч: Уильямс 14−0 Казахстан;Счет по сетам: Уильямс 28−2 Казахстан;Счет по геймам: Уильямс 181−88 Казахстан.

Лишь раз Уильямс уступила экс-казахстанской теннисистке, уроженке Алматы Елене Лиховцевой, выступавшей на тот момент за Россию. В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2000 Лиховцева победила Серену со счетом 6:3, 6:3. Елене удалось выиграть лишь раз в пяти встречах против американки.

Матч между Рыбакиной и Уильямс пройдет на главной арене турнира — Корте имени Филиппа Шатрие. Игра запланирована на третий запуск, она начнется не ранее 21:45 по времени Нур-Султана.

Матч покажет в прямом эфире один из телеканалов Eurosport. Его можно будет посмотреть по телевидению, а также по одной из следующих ссылок:

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