Роджер Федерер может сняться с Roland Garros
ТАСС, 6 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер допустил, что может сняться с Roland Garros ради участия в Уимблдоне. Комментарий спортсмена приводит портал Tennismajors.
ТАСС, 6 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер допустил, что может сняться с Roland Garros ради участия в Уимблдоне. Комментарий спортсмена приводит портал Tennismajors.
В субботу швейцарец вышел в четвертый круг турнира во Франции, обыграв немца Доминика Кепфера со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5.
«Сейчас я должен решить для себя, стоит ли продолжать участие в турнире, так как это большой риск, — сказал Федерер. — Возможно, это отличное время, чтобы взять небольшую паузу и отдохнуть перед Уимблдоном. Каждый день я просыпаюсь и оцениваю ситуацию с коленом».
В матче четвертого круга соперником швейцарца станет итальянец Маттео Берреттини.
Спортсмен пропустил более года