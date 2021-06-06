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6 июня, источник: ТАСС

Роджер Федерер может сняться с Roland Garros

ТАСС, 6 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер допустил, что может сняться с Roland Garros ради участия в Уимблдоне. Комментарий спортсмена приводит портал Tennismajors.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу швейцарец вышел в четвертый круг турнира во Франции, обыграв немца Доминика Кепфера со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5.

«Сейчас я должен решить для себя, стоит ли продолжать участие в турнире, так как это большой риск, — сказал Федерер. — Возможно, это отличное время, чтобы взять небольшую паузу и отдохнуть перед Уимблдоном. Каждый день я просыпаюсь и оцениваю ситуацию с коленом».

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче четвертого круга соперником швейцарца станет итальянец Маттео Берреттини.

Федереру 39 лет, он занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель) и делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед). На Roland Garros Федерер становился лучшим в 2009 году.

Спортсмен пропустил более года из-за травм и вернулся на корт в марте 2021 года, дойдя до четвертьфинала турнира в Дохе.

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