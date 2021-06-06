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6 июня, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Анна Кубарева выиграла турнир в Казани

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Анна Кубарева (424-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира ITF в российской Казани с призовым фондом $25 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке одиночного разряда белоруска уверенно победила в двух партиях гречанку Валентини Грамматикопулу (287) — 6:1, 6:3. Для 20-летней Анны Кубаревой это четвертый титул на турнирах под эгидой ITF. На пути к финалу она поочередно обыграла армянку Ани Амирагян (926) — 6:0, 6:1, белорусскую теннисистку Шалимар Тальби (351) — 6:1, 6:4, а также россиянок Екатерину Макарову (562) — 7:5, 6:3 и Валерию Савиных (196) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:3). Благодаря успешному выступлению в Казани Анна Кубарева улучшит свою позицию в мировом рейтинге.

Вчера в финальном матче парного разряда белорусский дуэт Шалимар Тальби / Ирина Шиманович уступил в двух партиях российско-узбекскому тандему Ангелина Габуева / Нигина Абдураимова — 2:6, 6:7 (5:7).

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