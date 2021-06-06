Анастасия Павлюченкова снова в ¼ финала «Ролан Гаррос»! И это спустя 10 лет

Анастасия Павлюченкова спустя 10 лет снова пробилась в ¼ финала «Ролан Гаррос». Причём российская теннисистка в третьем круге обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, а затем заставила зачехлить ракетку её соотечественницу — Викторию Азаренко.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e92effa98ac26ec566f" data-vnd="4e92effa98ac26ec566f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e92effa98ac26ec566f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ко второму воскресенью «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова осталась единственной представительницей России в женском одиночном разряде. Днём ранее из верхней половины сетки выбыла Варвара Грачёва, проигравшая украинке Марте Костюк. Что касается Павлюченковой, то она в третьем круге встречалась с Ариной Соболенко, занимающей 4-е место в рейтинге WTA, и буквально огорошила белоруску, победив её в трёх сетах. Причём Анастасия в решающей партии «навесила» сопернице обидную «баранку» — 6:4, 2:6, 6:0.

Анастасия с юмором прокомментировал свою победу: «Я была первой, кто смеялся, когда игроки говорили: “Я пойду на корт и просто буду получать удовольствие”. Знаю, что это клише. Мысленно в ответ я им говорила: “Ага, конечно. Ладно, иди наслаждайся, удачи!” Теперь я так делаю, да, я получаю удовольствие от тенниса. Даже в этом матче, несмотря на боли в колене, я наслаждалась теннисом. Пытаюсь принимать это. Теперь я стала получать гораздо больше удовольствия от каждого очка в сложных матчах, нежели раньше. Думаю, это одна из причин, по которой я всё ещё здесь. К тому же моё самочувствие улучшилось, отчего я работаю усерднее. Я много играю, и мне это нравится».

В 1/8 финала в соперницы Павлюченковой досталась ещё одна сильная белорусская теннисистка — Виктория Азаренко. Девушки отлично знакомы ещё с детских турниров, обе были подающими надежды теннисистками, обе выигрывали юниорские «Шлемы». Правда, в отличие от Анастасии, Виктория смогла ещё взять два взрослых мэйджора и была первой ракеткой мира. Павлюченкова сейчас занимает 32-е место в рейтинге WTA и отстаёт от Азаренко на 16 позиций. Но это россиянку не смущает, и она считает, что психологически ей играть легче с теми, что стоит выше: «Порой я думаю, что в психологическом плане всегда легче сражаться с игроком, который выше тебя в рейтинге. Вам попросту нечего терять. Ведь чем лучше вы играете, чем выше вы в рейтинге, тем больше становится игроков, которые хотят вас обыграть. Сейчас я не обращаю внимания на рейтинг. Перед матчами не сосредотачиваюсь ни на именах, ни на чём. В центре моего внимания — только матч, который я хочу выиграть. Вот и всё. У меня есть лишь тактика игры с тем или иным игроком и средства, которые помогли бы мне выиграть».

С первых минут матча 4-го круга между Азаренко и Павлюченковой развернулась нешуточная борьба. Девушки обменивались брейками несколько раз. Дело шло к тай-брейку, как в 11-м гейме Виктория снова взяла чужую подачу, а затем подала на сет — 7:5. Вторая партия также началась с обмена брейками, но на сей раз в концовке удачливее оказалась россиянка — 6:3. В решающем сете в каждом гейме у девушек были шансы взять чужую подачу, но Азаренко свои возможности растеряла, а вот Анастасия, напротив, в концовке ещё прибавила и оформила победу — 5:7, 6:3, 6:2 за 2 часа 11 минут.

Вот так Анастасия Павлюченкова пробилась в ¼ финала «Ролан Гаррос». Последний раз она играла в восьмёрке лучших на Открытом чемпионате Франции 10 лет назад. В следующем раунде соперницей Насти станет победительница пары Серена Уильямс — Елена Рыбакина. Важно отметить, что после нынешнего турнира она в любом случае станет первой ракеткой России.