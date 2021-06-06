Медведев вышел в четвертьфинал Roland Garros
ТАСС, 6 июня. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже.
ТАСС, 6 июня. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Соперником Медведева по четвертьфиналу станет грек Стефанос Циципас (5-й номер посева).
Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации
Гарину 25 лет. Он занимает 23-е место в мировом рейтинге и был посеян на турнире под 22-м номером. Медведев и Гарин ранее встречались два раза и одержали по одной победе. В последней игре, которая состоялась 6 мая 2021 года на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, чилийский теннисист обыграл россиянина со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.
Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.