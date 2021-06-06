Медведев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах серии Большого шлема россиянин дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США — 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). На Открытом чемпионате Франции ранее Медведев ни разу не проходил первый круг.

Гарину 25 лет. Он занимает 23-е место в мировом рейтинге и был посеян на турнире под 22-м номером. Медведев и Гарин ранее встречались два раза и одержали по одной победе. В последней игре, которая состоялась 6 мая 2021 года на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, чилийский теннисист обыграл россиянина со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.