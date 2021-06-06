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6 июня, источник: ТАСС

Медведев вышел в четвертьфинал Roland Garros

ТАСС, 6 июня. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже.

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Источник: AP 2021

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Соперником Медведева по четвертьфиналу станет грек Стефанос Циципас (5-й номер посева).

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах серии Большого шлема россиянин дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США — 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). На Открытом чемпионате Франции ранее Медведев ни разу не проходил первый круг.

Гарину 25 лет. Он занимает 23-е место в мировом рейтинге и был посеян на турнире под 22-м номером. Медведев и Гарин ранее встречались два раза и одержали по одной победе. В последней игре, которая состоялась 6 мая 2021 года на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, чилийский теннисист обыграл россиянина со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.

Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

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