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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Как мы могли потерять такую теннисистку?!» Ведущая «Матч ТВ» — о победе Елены Рыбакиной над Сереной Уильямс

Казахстанка впервые сыграла с ней.

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Источник: AP 2021

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова поделилась эмоциями от победы первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной над американкой Сереной Уильямс в четвертом круге «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Игра, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной, которая впервые в карьере сыграла с Уильямс. В ¼ финала казахстанка встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая является ее напарницей в парном разряде.

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«КАААК мы могли потерять такую теннисистку ?! Еще в 2018 году стало понятно, Лена будет Топ. Папа Лены Андрей (экс-продюсер НТВ плюс) просил ФТР $ помочь дочке. Чем все закончилось, вы прекрасно знаете — Рыбакина выступает за Казахстан. А мы продолжаем “достраивать” корты на НТЦ», — написала она в «Твиттере».

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