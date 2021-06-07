«Как мы могли потерять такую теннисистку?!» Ведущая «Матч ТВ» — о победе Елены Рыбакиной над Сереной Уильямс

Игра, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной, которая впервые в карьере сыграла с Уильямс. В ¼ финала казахстанка встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая является ее напарницей в парном разряде.

«КАААК мы могли потерять такую теннисистку ?! Еще в 2018 году стало понятно, Лена будет Топ. Папа Лены Андрей (экс-продюсер НТВ плюс) просил ФТР $ помочь дочке. Чем все закончилось, вы прекрасно знаете — Рыбакина выступает за Казахстан. А мы продолжаем “достраивать” корты на НТЦ», — написала она в «Твиттере».