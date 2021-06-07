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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев: даже в 50 лет у Роджера Федерера будут шансы выиграть Уимблдон

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о карьерных перспективах швейцарца Роджера Федерера.

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Источник: AFP 2021
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Ранее Федерер снялся с «Ролан Гаррос» после выхода в 1/8 финала. В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 35 минут. Встреча завершилась со счётом в четырех сетах 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца. По ходу турнира он также обыграл Дениса Истомина (Узбекистан) и Марина Чилича (Хорватия).

«Я видел игру Федерера с Кёпфером до третьего сета, пока не лёг спать. Он почувствовал боль после матча. Ему 39 лет, в этом году он не так много играл. Конечно, все понимают, что победы на турнире “Большого шлема” очень для него важна и что даже в 50 лет он будет иметь шансы на Уимблдоне. Честно говоря, я думаю, что после матча с Кёпфером, ему в данный момент было бы трудно противостоять такому топу, как Берреттини», — приводит слова Медведева L'Équipe.

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