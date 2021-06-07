Первая ракетка Казахстана прокомментировала историческую победу на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась эмоциями от победы над американкой Сереной Уильямс. Она впервые в карьере вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также она стала первой казахстанской теннисисткой, кто смог обыграть Серену Уильямс. До этого американка выиграла 14 матчей подряд. Это лучший результат Елены на турнирах «Большого шлема».

«Сегодня великая победа над одним из величайших спортсменов в спорте», — написала казахстанка на своей странице в Instagram.