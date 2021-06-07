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16:27 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал в паре на «Ролан Гаррос»

Против своей напарницы ей предстоит играть за выход в полуфинал в одиночке.

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Источник: AP 2021

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

На французском турнире «Большого шлема» первая ракетка Казахстана выступает в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой. За выход в ¼-ю они играли против Николь Меличар (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) и были сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Интересно, что во вторник, 8 июня, Рыбакина и Павлюченкова сыграют друг против друга в четвертьфинале одиночного разряда. Накануне казахстанка сотворила сенсацию, выбив из борьбы американку Серену Уильямс.

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