Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал в паре на «Ролан Гаррос»
Против своей напарницы ей предстоит играть за выход в полуфинал в одиночке.
Против своей напарницы ей предстоит играть за выход в полуфинал в одиночке.
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
На французском турнире «Большого шлема» первая ракетка Казахстана выступает в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой. За выход в ¼-ю они играли против Николь Меличар (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) и были сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.
Интересно, что во вторник, 8 июня, Рыбакина и Павлюченкова сыграют друг против друга в четвертьфинале одиночного разряда. Накануне казахстанка сотворила сенсацию, выбив из борьбы американку Серену Уильямс.