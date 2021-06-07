Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал в паре на «Ролан Гаррос»

На французском турнире «Большого шлема» первая ракетка Казахстана выступает в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой. За выход в ¼-ю они играли против Николь Меличар (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) и были сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.