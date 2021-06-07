Веснина и Карацев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции в миксте
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису в миксте.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису в миксте.
В четвертьфинале Веснина и Карацев победили посеянную под 2-м номером американскую пару Николь Мелихар/Раджив Рам — 6:7 (3:7), 6:2, 1:0 (10:8). Матч продолжался 1 час 26 минут.
Следующими соперниками российского дуэта станут Деми Схюрс и Уэсли Колхоф (Нидерланды, 3).