Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Польша
Исландия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Ирландия
Футбол. Сборные
21:15
Чехия
Албания
Футбол. Сборные
21:45
Испания
Литва
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Гана
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Болгария
Хоккей. НХЛ
9.06
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
01:30
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
45
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
18Сборная России разгромила команду Беларуси
14:02 (мск), источник: Газета.Ру

Медведев имеет возможность стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

В России не было первых ракеток мира в мужском разряде с 2000 года.

Наверх
Источник: Газета.Ру

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира после Открытого чемпионата Франции — 2021. В случае выигрыша турнира россиянин, на данный момент занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, окажется выше серба Новака Джоковича. Также уроженец Москвы может стать первой ракеткой, если дойдет до финала и сыграет там не с Джоковичем, а с другим соперником.

До этого турнира Медведев не мог одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос». В матчах первого раунда Медведев проигрывал Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В прошлом году он уступил Мартону Фучевичу.

8 июня Медведев сыграет с Стефаносом Циципасом в ¼ финала, а Джокович сразится с итальянцем Матео Берреттини. Прошлогодний победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль также продолжает борьбу за титул и сыграет в четвертьфинале с аргентинцем Диего Шварцманом.

Читайте также
Медведев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня.

 Необычная мутация: кто болеет COVID-19, даже не замечая
Россия может сняться с Евро-2020 из-за скандала с формой сборной Украины
ЦСКА вернет Гайча в Аргентину. Трансферы и слухи дня
Великолепный Варламов ведет «Айлендерс» в полуфинал Кубка Стэнли
Умер полуфиналист чемпионата мира 2002 года по футболу
В Бельгии рассказали, как России вырастить талантливое поколение
Президент федерации MMA допустил участие Хабиба на Олимпиаде
Александр Кержаков: Не вижу в сборной таких игроков как Аршавин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь