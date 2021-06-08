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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Веснина и Карацев вышли в финал «Ролан Гаррос» в миксте

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в финал Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде.

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Веснина и Карацев в полуфинальном матче обыграли нидерландский дуэт Деми Схюрс/Уэсли Колхоф, посеянный под третьим номером, со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

В финале российские теннисисты сыграют с интернациональной парой Дезире Кравчик/Джо Солсбери (США/Великобритания).

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