Веснина и Карацев вышли в финал «Ролан Гаррос» в миксте
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в финал Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в финал Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде.
Веснина и Карацев в полуфинальном матче обыграли нидерландский дуэт Деми Схюрс/Уэсли Колхоф, посеянный под третьим номером, со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
В финале российские теннисисты сыграют с интернациональной парой Дезире Кравчик/Джо Солсбери (США/Великобритания).