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00:55 (мск), источник: Sport24

Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист, 2-я ракетка мира Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу (5-я позиция в мировом рейтинге ATP) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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Соперники провели на корте 2 часа и 19 минут. Встреча завершилась победой грека в трех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.

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