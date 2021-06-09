Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Российский теннисист, 2-я ракетка мира Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу (5-я позиция в мировом рейтинге ATP) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Российский теннисист, 2-я ракетка мира Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу (5-я позиция в мировом рейтинге ATP) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Соперники провели на корте 2 часа и 19 минут. Встреча завершилась победой грека в трех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.