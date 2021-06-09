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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Мое главное оружие не работало». Первая ракетка Казахстана озвучила причину поражения на «Ролан Гаррос»

Она уступила со счетом 1:2.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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«Я плохо подавала, так что мое главное оружие просто не работало. Мне не удавалось переключиться с этой мысли, поэтому я забыла о тактике. В концовке мы боролись, но в третьем сете Павлюченкова была хороша. Я довольна этим турниром, потому что выполнила поставленную задачу — вторую неделю “Шлема”», — цитирует Рыбакину GoTennis.ru со ссылкой на WTA.

Напомним, что матч ¼ финала длился 2 часа 33 минуты. Казахстанка взяла первую партию, но впоследствии все равно проиграла.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Павлюченкова сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.

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