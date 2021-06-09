«Мое главное оружие не работало». Первая ракетка Казахстана озвучила причину поражения на «Ролан Гаррос»

«Я плохо подавала, так что мое главное оружие просто не работало. Мне не удавалось переключиться с этой мысли, поэтому я забыла о тактике. В концовке мы боролись, но в третьем сете Павлюченкова была хороша. Я довольна этим турниром, потому что выполнила поставленную задачу — вторую неделю “Шлема”», — цитирует Рыбакину GoTennis.ru со ссылкой на WTA.