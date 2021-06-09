Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Roland Garros

Матч закончился со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 в пользу 35-летнего испанца, посеянного на турнире под третьим номером. В полуфинале Надаль сыграет с победителем игры между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини (девятый номер посева).

Надаль занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец становился победителем четырех последних Roland Garros. Всего Надаль одержал в турнире 13 побед.

В матче со Шварцманом он впервые за два года проиграл сет на турнире в Париже. В предыдущий раз Надаль уступил в партии 9 июня 2019 года в финальной встрече с австрийцем Домиником Тимом (6−3, 5−7, 6−1, 6−1).

Шварцману 28 лет, в рейтинге ATP он занимает 10-ю позицию. Высшим достижением аргентинского теннисиста является выход в полуфинал Roland Garros в 2020 году.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей — не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.