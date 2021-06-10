Джокович сыграет с Надалем в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу серба, посеянного на турнире под первым номером. Берреттини имел девятый номер посева. В полуфинале Джокович, который является первой ракеткой мира, сыграет с третьим номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем, в другом полуфинале встретятся Александр Зверев из Германии (6-й номер посева) и грек Стефанос Циципас (5).

На счету Джоковича в противостоянии с Надалем 29 побед, у испанца — 28. В то же время Надаль, который 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, побеждал Джоковича на грунте 19 раз, серб выигрывал на данном покрытии семь раз.

Надаль одержал 105 побед на турнире, потерпел два поражения, одно из которых — в четвертьфинале турнира 2015 года против Джоковича. Также в 2016 году испанец снялся с Открытого чемпионата Франции в третьем круге из-за травмы.

Всего на счету 34-летнего Джоковича 18 титулов турниров Большого шлема, Открытый чемпионат Франции он выиграл в 2016 году. Также в активе серба 83 титула на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Берреттини 25 лет, он располагается на девятой строчке мирового рейтинга и является обладателем четырех титулов АТР. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является полуфинал Открытого чемпионата США 2019 года. Выход в четвертьфинал текущего розыгрыша стал для него высшим достижением на Открытом чемпионате Франции.