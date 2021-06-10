Джокович сыграет с Надалем в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису
ТАСС, 10 июня. Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции.
ТАСС, 10 июня. Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу серба, посеянного на турнире под первым номером. Берреттини имел девятый номер посева. В полуфинале Джокович, который является первой ракеткой мира, сыграет с третьим номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем, в другом полуфинале встретятся Александр Зверев из Германии (6-й номер посева) и грек Стефанос Циципас (5).
Надаль одержал 105 побед на турнире, потерпел два поражения, одно из которых — в четвертьфинале турнира 2015 года против Джоковича. Также в 2016 году испанец снялся с Открытого чемпионата Франции в третьем круге
Всего на счету 34-летнего Джоковича 18 титулов турниров Большого шлема, Открытый чемпионат Франции он выиграл в 2016 году. Также в активе серба 83 титула на турнирах под эгидой Ассоциации
Берреттини 25 лет, он располагается на девятой строчке мирового рейтинга и является обладателем четырех титулов АТР. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является полуфинал Открытого чемпионата США 2019 года. Выход в четвертьфинал текущего розыгрыша стал для него высшим достижением на Открытом чемпионате Франции.
Открытый чемпионат Франции — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.