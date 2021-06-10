Веснина и Карацев уступили в финале турнира смешанных пар на «Ролан Гаррос»
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев не смогли выиграть турнир смешанных пар на «Ролан Гаррос».
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев не смогли выиграть турнир смешанных пар на «Ролан Гаррос».
В финале отечественные спортсмены уступили американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Веснина провела пятый смешанный финал на турнирах «Большого шлема» и первый на «Ролан Гаррос». Россиянка выиграла Australian Open в 2016 году в паре с бразильцем Бруно Суаресом. Для Карацева это был первый подобный финал.