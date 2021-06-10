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14:57 (мск), источник: Матч ТВ

Веснина и Карацев уступили в финале турнира смешанных пар на «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев не смогли выиграть турнир смешанных пар на «Ролан Гаррос».

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Источник: AP 2021

В финале отечественные спортсмены уступили американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Веснина провела пятый смешанный финал на турнирах «Большого шлема» и первый на «Ролан Гаррос». Россиянка выиграла Australian Open в 2016 году в паре с бразильцем Бруно Суаресом. Для Карацева это был первый подобный финал.

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