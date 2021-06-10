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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик и Голубев были разгромлены в первой партии, но впервые в карьере вышли в финал парного «Ролан Гаррос»

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграют в финале на турнирах «Большого шлема».

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В полуфинальном матче «Ролан Гаррос» (Париж, Франция) они победили испанский дуэт Пабло Андухара — Педро Мартинеса. В первом сете казахстанцы были разгромлены — 1:6. Однако последующие две партии выиграли — 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 45 минут, в ее ходе сделали восемь эйсов и совершили всего две двойные ошибки, тогда как испанцы не отметились ни одной подачей навылет и допустили четыре осечки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Бублик и Голубев — последние представители Казахстана на этом «Ролан Гаррос». Ранее в четвертьфинале парного разряда проиграла Елена Рыбакина.

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