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16:36 (мск), источник: Sports.Ru

3 из 4 полуфиналисток юниорского «Ролан Гаррос» — россиянки

Определились полуфиналистки юниорского «Ролан Гаррос».

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Три из них представляют Россию, таким образом, в финале выступит как минимум одна россиянка.

В верхней части сетки 17-летняя Диана Шнайдер (4) сыграет с 16-летней чешкой Линдой Носковой, в нижней 18-летняя Оксана Селехметьева (9) встретится с 16-летней Эрикой Андреевой. Всего на турнире стартовали 11 россиянок.

В прошлом году в Париже тоже был российский полуфинал. В титульный матч из него вышла Алина Чараева, которая затем уступила Эльзе Жакмо.

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