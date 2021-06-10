3 из 4 полуфиналисток юниорского «Ролан Гаррос» — россиянки
Определились полуфиналистки юниорского «Ролан Гаррос».
Определились полуфиналистки юниорского «Ролан Гаррос».
Три из них представляют Россию, таким образом, в финале выступит как минимум одна россиянка.
В верхней части сетки 17-летняя Диана Шнайдер (4) сыграет с 16-летней чешкой Линдой Носковой, в нижней 18-летняя Оксана Селехметьева (9) встретится с 16-летней Эрикой Андреевой. Всего на турнире стартовали 11 россиянок.
В прошлом году в Париже тоже был российский полуфинал. В титульный матч из него вышла Алина Чараева, которая затем уступила Эльзе Жакмо.