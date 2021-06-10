Определились соперники Бублика и Голубева по историческому финалу на «Ролан Гаррос»
Решающая игра состоится 12 июня.
Решающая игра состоится 12 июня.
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев узнали своих соперников по финалу «Ролан Гаррос» в парном разряде, куда они ранее впервые в карьере отобрались, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем матче они сыграют против французов
Напомним, что Бублик и Голубев на стадии полуфинала оказались сильнее испанских теннисистов Пабло Андухара и Педро Мартинеса.
Финал состоится 12 июня.