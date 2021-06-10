Определились соперники Бублика и Голубева по историческому финалу на «Ролан Гаррос»

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев узнали своих соперников по финалу «Ролан Гаррос» в парном разряде, куда они ранее впервые в карьере отобрались, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче они сыграют против французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю, которые в другом полуфинале переиграли колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия). Эрбер и Маю проиграли первый сет — 6:7, но другие две партии выиграли в невероятной борьбе — 7:6, 6:4.