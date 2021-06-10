Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Сборные
9.06
Португалия
Израиль
40
Футбол. Сборные
02:00
США
Коста-Рика
40
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
62
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Все события
Фоторепортажи
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Определились соперники Бублика и Голубева по историческому финалу на «Ролан Гаррос»

Решающая игра состоится 12 июня.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев узнали своих соперников по финалу «Ролан Гаррос» в парном разряде, куда они ранее впервые в карьере отобрались, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче они сыграют против французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю, которые в другом полуфинале переиграли колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия). Эрбер и Маю проиграли первый сет — 6:7, но другие две партии выиграли в невероятной борьбе — 7:6, 6:4.

Напомним, что Бублик и Голубев на стадии полуфинала оказались сильнее испанских теннисистов Пабло Андухара и Педро Мартинеса.

Финал состоится 12 июня.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Бельгийские СМИ: У России остались только патриотизм и душа
В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу украинской формы
Премьер Венгрии осудил практику преклонять колено в футболе
Джикия назвал главные козыри сборной России на Евро-2020
Покорится ли Париж Павлюченковой: россиянка в финале РГ
Футболист «Ливерпуля» перешел в ПСЖ
Овечкин не бросит клуб. Все россияне без новых контрактов в НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь