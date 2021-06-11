Шарапова отреагировала на выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» опубликовала в Twitter фото с трансляции матча Павлюченковой, прикрепив радостные эмодзи с сердечками.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Павлюченкова обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (7:5, 6:3). За крупнейший титул в карьере россиянка поспорит с Барбарой Крейчиковой из Чехии.