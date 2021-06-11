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09:36 (мск), источник: Матч ТВ

Шарапова отреагировала на выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями по поводу выхода соотечественницы Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос».

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Источник: AP 2021

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» опубликовала в Twitter фото с трансляции матча Павлюченковой, прикрепив радостные эмодзи с сердечками.

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В полуфинале Открытого чемпионата Франции Павлюченкова обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (7:5, 6:3). За крупнейший титул в карьере россиянка поспорит с Барбарой Крейчиковой из Чехии.

Павлюченкова стала первой россиянкой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» с 2015 года, когда в решающем матче грунтового мэйджора играла Шарапова.

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