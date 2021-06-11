Бублик про выход в финал парного РГ: «Уже ехал в Штутгарт, но развернулся — и мы случайно вышли в финал»

«Мы все еще далеко от победы на “Большом шлеме”. Я уже ехал в Штутгарт, но развернулся — и мы случайно вышли в финал. Вот так я и пропустил одиночку на траве в Штутгарте.



В любом случае у нас дома будет либо тарелка финалистов, либо трофей турнира “Большого шлема” — будет о чем рассказать внукам», — сказал Бублик.