Бублик про выход в финал парного РГ: «Уже ехал в Штутгарт, но развернулся — и мы случайно вышли в финал»
Представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал выход в финал парного «Ролан Гаррос» вместе с Андреем Голубевым.
Представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал выход в финал парного «Ролан Гаррос» вместе с Андреем Голубевым.
Там казахстанские теннисисты сыграют против французов Николя Маю и
«Мы все еще далеко от победы на “Большом шлеме”. Я уже ехал в Штутгарт, но развернулся — и мы случайно вышли в финал. Вот так я и пропустил одиночку на траве в Штутгарте.
В любом случае у нас дома будет либо тарелка финалистов, либо трофей турнира “Большого шлема” — будет о чем рассказать внукам», — сказал Бублик.