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11:06 (мск), источник: Sports.Ru

Бублик про выход в финал парного РГ: «Уже ехал в Штутгарт, но развернулся — и мы случайно вышли в финал»

Представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал выход в финал парного «Ролан Гаррос» вместе с Андреем Голубевым.

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Источник: РИА "Новости"

Там казахстанские теннисисты сыграют против французов Николя Маю и Пьер-Уга Эрбера.

«Мы все еще далеко от победы на “Большом шлеме”. Я уже ехал в Штутгарт, но развернулся — и мы случайно вышли в финал. Вот так я и пропустил одиночку на траве в Штутгарте.

В любом случае у нас дома будет либо тарелка финалистов, либо трофей турнира “Большого шлема” — будет о чем рассказать внукам», — сказал Бублик.

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