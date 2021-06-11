Диана Шнайдер проиграла в полуфинале юниорского «РГ»
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал юниорского Открытого чемпионата Франции.
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал юниорского Открытого чемпионата Франции.
В полуфинальном матче она проиграла представительнице Чехии Линде Носковой.
Для победы Линде Носковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. За победу в соревновании чешка поспорит с победительницей встречи между двумя россиянками Эрикой Андреевой и Оксаной Селехметьевой.
17-летняя Диана Шнайдер играет в турнирах категории до 19 лет и в Российском теннисном туре выступает за Москву. Шнайдер посеяна на французском турнире «Большого шлема» под номером четыре.