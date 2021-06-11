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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Диана Шнайдер проиграла в полуфинале юниорского «РГ»

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал юниорского Открытого чемпионата Франции.

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Источник: AP 2021

В полуфинальном матче она проиграла представительнице Чехии Линде Носковой.

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Для победы Линде Носковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. За победу в соревновании чешка поспорит с победительницей встречи между двумя россиянками Эрикой Андреевой и Оксаной Селехметьевой.

17-летняя Диана Шнайдер играет в турнирах категории до 19 лет и в Российском теннисном туре выступает за Москву. Шнайдер посеяна на французском турнире «Большого шлема» под номером четыре.

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