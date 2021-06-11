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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат задержанной российской теннисистки: добровольные ответы превратились в задержание

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, рассказал о подробностях задержания своей клиентки в Париже по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

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Источник: AP 2021

Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело рассказал о подробностях задержания своей клиентки в Париже по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

«Её застали дома, попросили ответить на вопросы. Она отвечала по своей воле, никто её не принуждал. Но эти добровольные ответы превратились в задержание. С вечера до утра она не спала, только пила, не ела, потому что не хотела. Спустя 11 часов начался допрос. Ей показывали фотографии людей, которых она не знает, проверили её телефон, ничего не нашли, её не в чем подозревать.

В прошлом году один итальянский журналист опубликовал в своём аккаунте в “твиттере” заявление о том, что игра Яны была договорной. Не могу сказать, что это очень известный журналист. Скажем, это человек, который регулярно наблюдает договорные матчи, это его “компетенция”, что-то вроде хобби, если можно так выразиться. И вот он делает подобное заявление», — приводит слова адвоката RT.

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