Сенсация «Ролан Гаррос» — 2021: 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль сложил полномочия, проиграл Новаку Джоковичу в 1/2

Потрясающее битву устроили в полуфинале «Ролан Гаррос» первая ракетка мира Новак Джокович и Король грунта Рафаэль Надаль. Более 4 часов они сражались на корте, показав весь арсенал своих возможностей. Невероятно, но в этой схватке титанов победил Джокович, который не пустил испанца в его 14-й финал в Париже.

До полуфинала мужского «Ролан Гаррос» — 2021 добрались 4 представителя топ-6 посева — все те теннисисты, которые лучше себя проявили во время грунтовой серии. Первая ракетка мира Новак Джокович был финалистом «Мастерса» в Риме и завоевал титул у себя на родине в Белграде. Стефанос Циципас (5) победил в Монте-Карло и Лионе, а также дошёл до финала в Барселоне. Александр Зверев (6) стал чемпионом в Мадриде, а король грунта Рафаэль Надаль (3) — в Барселоне и Риме. В итоге Надаль и Джокович сошлись друг с другом в верхней половине сетки, а Циципас и Зверев — в нижней.

Первыми путёвку в решающий матч разыграли представители поколения Next Gen. Александр Зверев уже выступал в финале турнира «Большого шлема» — это было на US Open-2020, когда он уступил в пятисетовом противостоянии Доминику Тиму. А вот Стефанос Циципас до этого момента в финале мэйджора никогда не играл. В активе грека было три полуфинала, но во всех он уступил — на «Ролан Гаррос» — 2020 и на Australian Open — 2019 и 2021. Естественно, Зверев и Циципас отлично знают друг друга. Они почти ровесники — играют вместе с юниорских лет. На профессиональном уровне Александр и Стефанос играли между собой 7 раз и счёт был 5−2 в пользу грека. Однако их последнюю встречу в рамках финала Акапулько-2021 выиграл как раз Зверев.

Циципас начал полуфинал решительно — одного брейка на старте ему хватило, чтобы за 38 минут взять первую партию — 6:3. Зверев во втором сете ответил зеркально — повёл 3:0, но Стефанос тут же перевернул ход матча — один за другим взял 6 геймов подряд и навесил сопернику «скрытую баранку» — 6:3. После того, как Александр стал уступать 0:2 по сетам, он включил дополнительные обороты, заиграл активнее, жёстче. Проблем со своей подачей у него уже не было, а вот чужую он по разу забрал в двух последующих партиях — 6:4, 6:4. В решающем сете была равная и упорная борьба. Теннисисты заработали всего по одному брейк-пойнту, но Циципас свой реализовал, а немец — нет.

Вот так за 3 часа 40 минут Стефанос оформил своё первое попадание в финал турнира «Большого шлема» — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Главным же матчем пятничной программы дня на «Ролан Гаррос» стало 58-е по счёту сражение Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Это величайшее противостояние в Открытую эру по количеству сыгранных матчей. Общий счёт до полуфинала в Париже-2021 был 29−28 в пользу серба. На харде чаще побеждал Джокович — 20−7, но на грунте полное доминирование уже у Рафы — 19−7.

При этом важно отметить, что Новак Джокович лучше других в туре играет против Рафы на песчаных кортах. 7 раз сербу удавалось победить на этом покрытии Короля грунта. В том числе подобное случилось в ¼ финала «Ролан Гаррос» — 2015.

Полуфинал Джокович — Надаль на нынешнем «Ролан Гаррос» начался неожиданно. Испанец, хоть и в борьбе, но уверенно повёл 5:0. Сразу же многие поклонники тенниса вспомнили финал-2020, в котором испанец навесил Новаку в стартовом сете обидную «баранку», после чего победил Джоковича менее чем за 3 часа в трёх сетах. Но на этот раз «баранки» не случилось: Новак преобразился и выиграл 3 гейма подряд. Только после этого Рафа закончил партию — 6:3 ровно за 1 час. Во втором сете серб уже ни в чём не уступал 13-кратному чемпиону турнира. Более того, он первым сделал брейк — 2:0, а когда Надаль его отыграл, снова вернул преимущество — 4:2. При этом теннисисты на двоих набрали за партию 11 брейк-пойнтов, но больше ни одной возможности не смогли реализовать. Счёт по партиям сравнялся — 1:1.

Третий сет стал минивоплощением всего эпического противостояния этих теннисистов за все годы.

Джокович и Надаль просто творили чудеса на корте, демонстрируя потрясающие розыгрыши и удары. Неудивительно, что весь теннисный мир с замиранием сердца следил за этой битвой титанов. Так трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей в твиттере написал: «Лучшего тенниса на грунте и быть не может, чем в этом матче. Совершенство». А Мария Шарапова восхитилась выдержкой и хладнокровностью арбитра Евы Асдераки-Мур, которая успевала гасить эмоции игроков, зрителей и принимать адекватные решения. Дважды соперники обменяли брейками и ещё в 4 геймах спаслись с брейк-пойнтов. Но в итоге всё решилось на тай-брейке, где удача улыбнулась Джоковичу.

К этому моменту теннисисты провели на корте уже 3,5 часа и перед всеми отчётливо замаячило наступление комендантского часа в Париже. Зрители должны были покинуть трибуны, но, видимо, организаторы смогли договориться с властями города и в виде исключения публике разрешили досмотреть матч до конца. Четвёртый сет получился самым быстрым. Рафа повёл с брейком — 2:0, но затем позволил сопернику взять 6 геймов подряд. 3:6, 6:3, 7:6, 6:2 за 4 часа 13 минут.

Вот так лидер мирового рейтинга прервал серию из 35 побед Надаля на «Ролан Гаррос». С 2015 года испанец не знал на этих кортах поражений. Таким образом, Рафаэль не сможет в этом году завоевать свой 14-й титул в Париже и 21-й «Шлем», а значит у него с Федерером по-прежнему останется пока по 20 выигранных мэйджоров. Что касается Джоковича, то это уже 8-я его победа над Надалем на его любимом покрытии. Серб в 6-й раз в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос». Напомним, что Новак завоевал здесь титул в 2016 году и оформил таким образом «Карьерный шлем» — то есть победил на каждом из мэйджоров хотя бы по разу. Сейчас у него появился отличный шанс добиться подобного второй раз. Ни у Надаля, ни у Федерера второго «Карьерного шлема» нет. Рафаэлю не хватает ещё одного титула на Australian Open, а Роджеру — на всё том же «Ролан Гаррос».