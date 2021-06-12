Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу 25-летней чешской спортсменки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--642326493355417a5148" data-vnd="642326493355417a5148" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=642326493355417a5148" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Павлюченкова перед началом турнира находилась на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла 12 титулов под эгидой организации. В финал турнира Большого шлема Павлюченкова вышла впервые, этот турнир стал для нее 52-м.

Павлюченкова стала первой россиянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема, с 2015 года, тогда в решающем матче Australian Open играла Мария Шарапова. В финале Roland Garros россиянки не играли с 2014 года, тогда в решающей встрече также принимала участие Шарапова.

Крейчикова располагается на 33-й строчке рейтинга WTA. Чешка впервые играла в финале турнира Большого шлема. Ранее в ее активе был один выигранный турнир под эгидой WTA. Крейчикова стала первой чешской теннисисткой, выигравшей Roland Garros.