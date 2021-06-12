«Ролан Гаррос» Павлюченковой не покорился. Но зато она вернётся в топ-20
А ещё Анастасия станет первой ракеткой России, поднявшись на 13 мест в рейтинге WTA.
А ещё Анастасия станет первой ракеткой России, поднявшись на 13 мест в рейтинге WTA.
Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Открытого чемпионата Франции чешке Барборе Крейчиковой. «Ролан Гаррос» нашей теннисистке не покорился, но зато она вернётся в топ-20 рейтинга WTA и станет 1-й ракеткой России.
Поклонники российского тенниса уже привыкли к тому, что наши ребята в последние пару лет «зажигают» на «Больших шлемах». То тут, то там
Вообще выход представительницы отечественного тенниса в финал турнира «Большого шлема» — явление не такое частое. Настя стала всего лишь 9-й нашей теннисисткой, отметившейся в решающих матчах мэйджоров со времён Ольги Морозовой в 1970-х. Спустя десятилетие к ней добавилась Наталья Зверева. И только Анастасия Мыскина в 2004 году, всё на том же «Ролан Гаррос» завоевала первый трофей в женской одиночке. Больше всего выходов в финал у Марии Шараповой — 10 (5 побед и 5 поражений).
Теннисистки из России (СССР) — финалистки ТБШ:
1. Ольга Морозова — 2 финала (РГ, Уим-1974)
2. Наталья Зверева — 1 финал (РГ-1988)
3. Анастасия Мыскина — 1 титул (РГ-04)
4. Елена Дементьева — 2 финала (РГ, ЮСО-04)
5. Мария Шарапова — 5 титулов (Уим-04, ЮСО-06, АО-08, РГ-12,14) + 5 финалов (АО-07, Уим-11, АО-12, РГ-13, АО-15)
6. Светлана Кузнецова — 2 титула (ЮСО-04, РГ-09) + 2 финала (РГ-06, ЮСО-07)
7. Динара Сафина — 3 финала (РГ-08, АО, РГ-09)
8. Вера Звонарёва — 2 финала (Уим, ЮСО-10)
9. Анастасия Павлюченкова — 1? (РГ-21)
Сама Анастасия Павлюченкова признаётся, что в последнее время она много работала, причём не только на корте, но и над собой. Немалую роль в её взлёте сыграл и брат Александр, который вернулся в её команду: «На самом деле он учит меня читать игру, как бы странно это ни звучало. Я, наверное, до этого реально очень часто и много уходила в эмоции во время матча. Играла без дисциплины и не следовала плану игры, либо плана вообще раньше не было. Дисциплина также усилилась и на тренировках: каждый мяч обрабатывается, техника, ноги. Супердисциплина во всём. И
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил прогресс россиянки в последнее время: «Благодаря данным, трудолюбию и мотивации она довольно рано заиграла и смогла пробиться во взрослый международный теннис. Там были хорошие победы, Анастасия методично прибавляла из года в год благодаря своей тактике. Она умело разводит по корту, когда видит, что творится, выбирает правильные решения, быстро реагирует и наносит очень качественные удары по цели. Но её подводил характер, она хотела очень много и очень быстро, поэтому наряду с
Матч Павлюченковой и Крейчиковой получился очень нервным, как и все большие финалы. Настя совершила стартовый спурт и сходу сделала брейк. Однако затем
Однако во второй партии изменилось. Павлюченкова заиграла увереннее, активнее и, главное, точнее. Особенно здорово россиянка действовала на приёме. К 7-му гейму она уже вела с двумя брейками — 5:1, подавала на сет, добралась до сетбола, но не смогла его реализовать. Чешка один брейк отыграла, и после этого к Анастасии вышел на корт медик. Видимо, в одном из эпизодов, Павлюченкова потянула левое бедро. После небольшой паузы матч продолжился, и россиянка без особых проблем довела сет до победы — 6:2.
Матч перешёл в решающую 3-ю партию, где по регламенту «Ролан Гаррос» не предусмотрен
Павлюченкова не победила на этом «Ролан Гаррос», но, тем не менее, выступление Насти на кортах Парижа — это безусловный успех и её, и всего российского тенниса. С понедельника она поднимется на 13 мест в рейтинге WTA, вернётся в топ-20 и станет 1-й ракеткой России. За финал Павлюченкова получит $ 750 тыс., а Крейчикова за титул — $ 1,4 млн. Ну, а в воскресенье, 13 июня, состоится мужской финал «Ролан Гаррос» — Новак Джокович — Стефанос Циципас.
Даниил Сальников