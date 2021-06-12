Тарпищев: Павлюченкова достойна похвалы за выступление на Roland Garros

В субботу Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финальном матче турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки.

«Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок, — сказал Тарпищев. — А в третьем сете решили нервы и удача. Но ее надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей».