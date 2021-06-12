Павлюченкова пообещала стать сильнее после поражения в финале Roland Garros

«С самого детства я мечтала оказаться в финале такого большого турнира, — сказала Павлюченкова. — Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые сегодня здесь, я слышала от них много поддержки, это много значит в такое тяжелое время. Я не прощаюсь со всеми вами. Я вернусь и буду играть лучше».