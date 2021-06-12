Павлюченкова пообещала стать сильнее после поражения в финале Roland Garros

Решающая встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу 25-летней чешки Барбары Крейчиковой.
«С самого детства я мечтала оказаться в финале такого большого турнира, — сказала Павлюченкова. — Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые сегодня здесь, я слышала от них много поддержки, это много значит в такое тяжелое время. Я не прощаюсь со всеми вами. Я вернусь и буду играть лучше».
Павлюченковой 29 лет, она находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации. В финал турнира Большого шлема Павлюченкова вышла впервые.
Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей — не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.