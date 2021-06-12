Российские теннисисты проведут сбор перед Олимпиадой в Южно-Сахалинске

«“Ролан Гаррос” закончился, и надо готовиться к Олимпиаде. Я планирую собрать всех игроков сборных с 11 июля в Южно-Сахалинске. Чтобы пройти акклиматизацию, в том же климатическом поясе. И оттуда вылетаем в Токио», — сказал Тарпищев.