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12 июня, источник: Vesti.kz

Бублик и Голубев впервые в карьере сыграли в финале «Ролан Гаррос» и проиграли

В финале казахстанцы играли с хозяевами корта.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграли в финале турнира серии «Большого шлема», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») казахстанский дуэт встречался с хозяевами корта французами Пьером-Югом Эрбером и Николя Маю.

Первая партия осталась за парой Бублик-Недовесов со счетом 6:4.

Во втором сете дело дошло до тай-брейка (6:6), где сильнее оказались французы (7:1).

В решающей партии казахстанцы уступили 4:6 и остались без трофея.

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