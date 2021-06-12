Бублик и Голубев впервые в карьере сыграли в финале «Ролан Гаррос» и проиграли
В финале казахстанцы играли с хозяевами корта.
В финале казахстанцы играли с хозяевами корта.
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграли в финале турнира серии «Большого шлема», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») казахстанский дуэт встречался с хозяевами корта французами
Первая партия осталась за парой
Во втором сете дело дошло до
В решающей партии казахстанцы уступили 4:6 и остались без трофея.