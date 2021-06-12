Бублик и Голубев впервые в карьере сыграли в финале «Ролан Гаррос» и проиграли

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграли в финале турнира серии «Большого шлема», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») казахстанский дуэт встречался с хозяевами корта французами Пьером-Югом Эрбером и Николя Маю.

Первая партия осталась за парой Бублик-Недовесов со счетом 6:4.

Во втором сете дело дошло до тай-брейка (6:6), где сильнее оказались французы (7:1).