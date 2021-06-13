Канадская теннисистка раскритиковала «Ролан Гаррос» за снижение призовых

«В этом году руководство “Ролан Гаррос” сократило призовой фонд парных соревнований на 24%, а одиночных — всего на 6%. Парники уже зарабатывают меньше десятой части призовых одиночников. На самом деле, если бы “Ролан Гаррос” взял всего 1% призовых одиночного разряда и направил их в парный, это компенсировало бы разницу в оплате. Просто шок.



Для меня как для спортсмена-вегана основной проблемой стало наличие всего одного варианта растительного белка. Потребовалось бесчисленное количество обращений, чтобы меня услышали. Только спустя неделю принесли тофу. В отеле вообще не было растительного белка. К сожалению, такое случается на многих турнирах, поскольку наличие веганского белка там не необходимо, хотя многие спортсмены говорят, что предпочтут тофу или растительный белок животному. Система должна измениться», — написала спортсменка в своём «твиттере».