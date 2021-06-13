Канадская теннисистка раскритиковала «Ролан Гаррос» за снижение призовых
Канадская теннисистка Шарон Фичмэн раскритиковала руководство «Ролан Гаррос» за снижение призовых и проблемы с веганским меню.
Канадская теннисистка Шарон Фичмэн раскритиковала руководство «Ролан Гаррос» за снижение призовых и проблемы с веганским меню.
«В этом году руководство “Ролан Гаррос” сократило призовой фонд парных соревнований на 24%, а одиночных — всего на 6%. Парники уже зарабатывают меньше десятой части призовых одиночников. На самом деле, если бы “Ролан Гаррос” взял всего 1% призовых одиночного разряда и направил их в парный, это компенсировало бы разницу в оплате. Просто шок.
Для меня как для
Победительницей женского «Ролан Гаррос» стала чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову (6:1, 2:6, 6:4).