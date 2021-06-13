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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадская теннисистка раскритиковала «Ролан Гаррос» за снижение призовых

Канадская теннисистка Шарон Фичмэн раскритиковала руководство «Ролан Гаррос» за снижение призовых и проблемы с веганским меню.

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Источник: AP 2021
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«В этом году руководство “Ролан Гаррос” сократило призовой фонд парных соревнований на 24%, а одиночных — всего на 6%. Парники уже зарабатывают меньше десятой части призовых одиночников. На самом деле, если бы “Ролан Гаррос” взял всего 1% призовых одиночного разряда и направил их в парный, это компенсировало бы разницу в оплате. Просто шок.

Для меня как для спортсмена-вегана основной проблемой стало наличие всего одного варианта растительного белка. Потребовалось бесчисленное количество обращений, чтобы меня услышали. Только спустя неделю принесли тофу. В отеле вообще не было растительного белка. К сожалению, такое случается на многих турнирах, поскольку наличие веганского белка там не необходимо, хотя многие спортсмены говорят, что предпочтут тофу или растительный белок животному. Система должна измениться», — написала спортсменка в своём «твиттере».

Победительницей женского «Ролан Гаррос» стала чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову (6:1, 2:6, 6:4).

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