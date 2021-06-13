Тарпищев: Федерация тенниса России так и не получила документов по делу Сизиковой

26-летняя спортсменка была задержана 3 июня в Париже по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Roland Garros. Она была помещена под стражу в офисе юридической полиции, задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась. Спустя 24 часа после задержания спортсменка была освобождена из-под стражи, французские власти не стали вводить судебный контроль в отношении россиянки, ей вернули паспорт и разрешили покинуть территорию республики.

«До конца турнира мы документы [о задержании] не получили и, думаю, увидим их только месяца через два. В любом случае на репутации нашей федерации эта ситуация никак не отразилась негативно», — сказал Тарпищев.