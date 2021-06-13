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14:54 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Федерация тенниса России так и не получила документов по делу Сизиковой

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Инцидент с задержанием теннисистки Яны Сизиковой на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) не отразился на репутации Федерации тенниса России (ФТР), которая до конца турнира так и не получила документов по делу. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Источник: AP 2021

26-летняя спортсменка была задержана 3 июня в Париже по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Roland Garros. Она была помещена под стражу в офисе юридической полиции, задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась. Спустя 24 часа после задержания спортсменка была освобождена из-под стражи, французские власти не стали вводить судебный контроль в отношении россиянки, ей вернули паспорт и разрешили покинуть территорию республики.

«До конца турнира мы документы [о задержании] не получили и, думаю, увидим их только месяца через два. В любом случае на репутации нашей федерации эта ситуация никак не отразилась негативно», — сказал Тарпищев.

В активе Сизиковой одна победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации в парном разряде и 43 титула на турнирах Международной федерации тенниса. На Roland Garros россиянка добилась в прошлом году лучшего результата на турнирах серии Большого шлема, впервые выйдя в основную сетку в парном разряде. Аналогичный результат она показала и в этом году.

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