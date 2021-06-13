Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Австрия
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Англия
Хорватия
10
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Украина
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
30
Футбол. Сборные
02:30
Мексика
Гондурас
00
Все события
Фоторепортажи
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дьяченко вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дьяченко в финале квалификации победила британку Нэйкту Бэйнс со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Соперница 30-летней россиянки по первому кругу определится позднее.

Другая представительница России Марина Мельникова в финале квалификации проиграла китаянке Ван Яфань — 3:6, 5:7.

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Сборная Англии стартовала с победы на чемпионате Европы
«Нам жаль Россию»: реакция европейских СМИ на разгром от Бельгии
Черданцев: Трушечкин заслужил ТЭФИ за работу на матче Дании
Вильмотс объяснил, почему Дзюба был бесполезен в игре с Бельгией
«Зенит» хочет обменять Дриусси на игрока сборной Аргентины
Северная Македония играет с Австрией на ЧЕ (трансляция)
Юрген Клинсманн: Очень сильно разочарован игрой сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь