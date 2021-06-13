Дьяченко вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
Дьяченко в финале квалификации победила британку Нэйкту Бэйнс со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Соперница 30-летней россиянки по первому кругу определится позднее.
Другая представительница России Марина Мельникова в финале квалификации проиграла китаянке Ван Яфань — 3:6, 5:7.