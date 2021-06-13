Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Лидер мирового рейтинга победил в финале Стефаноса Циципаса и оформил в Париже свой второй «Карьерный шлем».
Лидер мирового рейтинга победил в финале Стефаноса Циципаса и оформил в Париже свой второй «Карьерный шлем».
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Жребий «Ролан Гаррос» — 2021 сложился так, что в верхней половине сетки оказались представители Big-3 — Джокович, Надаль и Федерер, а в нижней — ребята из поколения Next Gen — Медведев, Циципас, Зверев. Как и ожидалось, именно они в своих группах и разыграли путёвки в решающий матч. Циципас последовательно победил Медведева и Зверева, а Джокович оказался сильнее 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля. Так в финал вышли первая ракетка мира Новак Джокович и грек с русскими корнями Стефанос Циципас. Для Стефаноса это дебют в матчах на столь высокой стадии мэйджоров, и вообще он стал первым представителем Греции в финалах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
А вот для Джоковича выступление в финалах турниров «Большого шлема» — это привычное дело. Сейчас в Париже он пробился в решающий матч мэйджора уже 29-й раз. По этому показателю серб опередил Надаля (28) и отстаёт от Федерера (31). Что касается «Ролан Гаррос», то это уже 6-е выступление Джоковича в финалах, но завоевал титул до этого года он только 1 раз — в 2016 году.
Джокович и Циципас, разница в возрасте между которыми почти 12 лет, до финала «Ролан Гаррос» — 2021 встречались 7 раз и счёт был 5−2 в пользу серба. В частности, Новак побеждал грека в двух их предыдущих финалах — в Мадриде-2019 и Дубае-2020, а также в прошлогоднем полуфинале в Париже. Причём тогда Джокович выиграл два первых сета, потом позволил сопернику сравнять счёт по партиям, но в решающем 5-м сете его разгромил — 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.
В первом же гейме финального матча Циципас вцепился в подачу соперника, добился двух
Второй сет Джокович просто провалил. У него не было никаких шансов на подаче Циципаса, а вот грек сделал брейки в 1-м и 7-м геймах и уверенно довёл партию до победы — 6:2 за 35 минут. Счёт стал 2:0 по сетам в пользу Стефаноса. Джоковичу отступать уже было некуда. Серб это понимал и стал действовать рискованнее, активнее, и это принесло успех. Ключевым стал 4-й гейм, в котором серб с 5-й попытки добился брейка. Циципас после этого чётко держал свою подачу, пытался вцепиться в геймы на подаче Джоковича, но у него ничего не получалось — 3:6 за 50 минут. Матч перешёл в четвёртую партию.
В перерыве Стефанос позвал на корт физио, жалуясь на боли в пояснице. После сеанса массажа матч продолжился, но Циципас уже был не похож на себя парой сетов раньше. Джокович полностью захватил инициативу. У него получалось всё. Удары летели ровно туда, куда он посылал. Стефанос совсем приуныл, а тем временем серб повёл с двумя брейками — 4:0. Греку в концовке партии удалось лишь наладить игру на своей подаче — 6:2 за 37 минут и судьба определялась в 5-й партии. Решающим стал 3-й гейм, в котором Джокович добился брейка. Такое преимущество он упустить не мог — 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 за 4 с лишним часа борьбы.
Вот так 34-летний Новак Джокович совершил потрясающий камбэк в пятисетовом матче — спасся с 0:2 по сетам и победил в решающей партии. Причём это было уже второе возвращение серба на этом турнире, учитывая его поединок 1/8 финала с итальянцем Музетти. Это уже 19-й титул Джоковича на турнирах «Большого шлема». Если он победит на Уимблдоне или US Open, то сравняется по этому показателю с лидерами — Федерером и Надалем, у которых по 20 таких побед. Но есть показатель, в котором Новак их сейчас превзошёл. Благодаря победе на «Ролан Гаррос» — 2021 серб оформил свой уже 2-й «Карьерный шлем» — то есть победил как минимум по два раза на всех четырёх мэйджорах. Такое в истории удавалось лишь двум легендарным австралийцам — Роду Лэйверу и Рою Эмерсону.
Кроме того, у лидера мирового рейтинга остаётся шанс в этом году добиться самого настоящего календарного «Большого шлема». Для этого ему останется выиграть Уимблдон и US Open. Любопытно, что за победу в Париже Новак Джокович получит почти на миллион евро меньше, чем Надаль в 2019 году. Вот так на заработках теннисистов отразилась пандемия.
Даниил Сальников