Карацев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Карен Хачанов опустился с 25-го на 27-е место, Даниил Медведев сохранил вторую строчку, Андрей Рублев — седьмую. На завершившемся Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) Карацев и Хачанов завершили выступление во втором раунде, Рублев — в первом, Медведев — в четвертьфинале.