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09:18 (мск), источник: ТАСС

Карацев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 14 июня. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 26-й на 24-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

Карен Хачанов опустился с 25-го на 27-е место, Даниил Медведев сохранил вторую строчку, Андрей Рублев — седьмую. На завершившемся Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) Карацев и Хачанов завершили выступление во втором раунде, Рублев — в первом, Медведев — в четвертьфинале.

Победитель Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, третью строчку сохранил испанец Рафаэль Надаль. Финалист Roland Garros грек Стефанос Циципас сместил с четвертой строчки рейтинга австрийца Доминика Тима.

Рейтинг ATP от 14 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 143;.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8 630;.

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 980;.

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7 425;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 350;.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5 910;.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 065;.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4 103;.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3 170…

24 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2 274…

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2 010.

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