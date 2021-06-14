Карацев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
ТАСС, 14 июня. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 26-й на 24-ю позицию в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 14 июня. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 26-й на 24-ю позицию в рейтинге Ассоциации
Карен Хачанов опустился с 25-го на 27-е место, Даниил Медведев сохранил вторую строчку, Андрей Рублев — седьмую. На завершившемся Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) Карацев и Хачанов завершили выступление во втором раунде, Рублев — в первом, Медведев — в четвертьфинале.
Победитель Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, третью строчку сохранил испанец Рафаэль Надаль. Финалист Roland Garros грек Стефанос Циципас сместил с четвертой строчки рейтинга австрийца Доминика Тима.
Рейтинг ATP от 14 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 143;.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8 630;.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 980;.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7 425;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 350;.
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5 910;.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 065;.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4 103;.
10 (11). Роберто
24 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2 274…
27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2 010.