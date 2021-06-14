Каролина Возняцки родила дочь

В семье 30-летней датчанки и экс-баскетболиста американца Дэвида Ли родилась дочь Оливия.

Последний матч в профессиональной карьере Возняцки провела в январе прошлого года.

Возняцки за карьеру выиграла 30 турниров в одиночном разряде, в том числе Открытый чемпионат Австралии-2018 и итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2017 году. Теннисистка заработала более 35 миллионов долларов призовых.