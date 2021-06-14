Карацев вышел во второй круг турнира в Ноттингеме
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Ноттингеме. В дебютной встрече Карацев был сильнее представителя представителя Чили Алехандро Табило — 3:6, 6:4, 6:2.
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Ноттингеме. В дебютной встрече Карацев был сильнее представителя представителя Чили Алехандро Табило — 3:6, 6:4, 6:2.
Соперники провели на корте час и 40 минут. Во втором круге оппонентом Карацева будет британец Кэмерон Норри.